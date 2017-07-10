Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Индонезии сам оплатит расходы на пребывание своей семьи на саммите G20

Международная панорама
10 июля, 4:25 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 10, июля. /ТАСС

Джоко Видодо взял с собой в Гамбург супругу, троих детей, невестку и полуторагодовалого внука

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 10 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо самостоятельно оплатит расходы на пребывание своей семьи в Турции и Германии, где он находился с официальными визитами, а также участвовал в саммите "двадцатки". Как пишет в понедельник газета Jakarta Globe, такую информацию предоставил руководитель пресс-службы главы государства Бэй Махмудин.

"Президент распорядился предоставить ему счет на перелет, проживание и другие расходы сопровождающих его членов семьи, который он намерен лично оплатить", - сообщил пресс-секретарь.

На днях заместитель генерального секретаря Индонезийского форума по прозрачности бюджета Апун Видади потребовал от правительства объяснить недавнюю поездку президента в Турцию и Германию. Согласно протоколу, глава государства за счет бюджета имеет право брать лишь супругу. Однако Видодо повез с собой также троих детей, невестку и полуторагодовалого внука.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что "несмотря на то, что все члены семьи также находился на президентском борту, они не доставляли никаких неудобств и не мешали работе официальной делегации Индонезии".

Смотрите также

СМИ: Индонезия предложила G20 бороться с терроризмом с помощью программ дерадикализации

Трамп обещал посетить Индонезию и заключить с ней "много сделок"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Джоко Видодо
Страны
Индонезия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
2
Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в Афганистане
3
Трамп не верит в создание группы по киберугрозам, о которой говорил с Путиным
4
NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ
5
Радушный прием: боксер Лебедев и боец Штырков одержали победы в Екатеринбурге
6
Похороны Глазунова состоятся на Новодевичьем кладбище 11 июля
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама