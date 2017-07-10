Президент Индонезии сам оплатит расходы на пребывание своей семьи на саммите G20

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СИНГАПУР, 10 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо самостоятельно оплатит расходы на пребывание своей семьи в Турции и Германии, где он находился с официальными визитами, а также участвовал в саммите "двадцатки". Как пишет в понедельник газета Jakarta Globe, такую информацию предоставил руководитель пресс-службы главы государства Бэй Махмудин.
"Президент распорядился предоставить ему счет на перелет, проживание и другие расходы сопровождающих его членов семьи, который он намерен лично оплатить", - сообщил пресс-секретарь.
На днях заместитель генерального секретаря Индонезийского форума по прозрачности бюджета Апун Видади потребовал от правительства объяснить недавнюю поездку президента в Турцию и Германию. Согласно протоколу, глава государства за счет бюджета имеет право брать лишь супругу. Однако Видодо повез с собой также троих детей, невестку и полуторагодовалого внука.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что "несмотря на то, что все члены семьи также находился на президентском борту, они не доставляли никаких неудобств и не мешали работе официальной делегации Индонезии".