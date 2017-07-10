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Политолог: встреча Путина и Трампа не устранила преград для улучшения отношений

Международная панорама
10 июля, 5:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

По мнению Мэтью Рожанского, быстрого улучшения отношений двух стран ожидать не следует, в частности из-за предстоящих выборов в России и продолжающихся антироссийских расследований в США

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге была полезной для обеих сторон, но не устранила препятствий для нормализации отношений между двумя странами. Такое мнение выразил, комментируя итоги встречи в верхах для вашингтонского издания National Interest, видный американский специалист по России, директор профильного Кеннановского института Мэтью Рожанский.

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо по центру) во время двусторонней встречи на саммите G20

"Шаг вперед": реакция российских политиков на встречу Путина и Трампа

Трампу саммит позволил продвинуться вперед к выполнению своих предвыборных обещаний - поладить с Россией и с ее помощью усилить борьбу с международным терроризмом, в том числе в Сирии, указывает политолог. Путину встреча дала возможность "вбить последний гвоздь в крышку гроба политики "изоляции" [России], проводившейся прежней администрацией США", пишет американский специалист.

Вместе с тем, по его убеждению, быстрого улучшения американо-российских отношений ожидать не следует, в частности из-за предстоящих выборов в России и продолжающихся антироссийских расследований в США. "Даже если будут открыты новые направления диалога по хакерским атакам, Сирии и Украине, Кремль не сможет идти на уступки, а Белый дом подвергается такому нажиму и пристрастному надзору со стороны Конгресса, что тоже вряд ли поступится хоть пядью", - поясняет свою точку зрения Рожанский.

Поэтому, на его взгляд, пока рассчитывать можно в лучшем случае на то, что "расширенный диалог поможет предотвращать непреднамеренную военную эскалацию между Россией и США и их союзниками в Сирии или Балтийском регионе". В остальном же "путь к тому, что Кремль называет "нормализацией" отношений с Вашингтоном, по-прежнему перегорожен глубоким конфликтом интересов, внутриполитическими соображениями и широко распространенным взаимным недоверием", - утверждает директор Кеннановского института.

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