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Эксперт: встреча лидеров РФ и США особенно интересна в контексте речи Трампа в Варшаве

Международная панорама
10 июля, 6:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Философ Пол Гренье назвал сам факт проведения встречи и возобновления нормального человеческого общения существенным достижением

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге была очень важна сама по себе, но выглядит еще интереснее в контексте варшавской речи главы Белого дома. Такое мнение высказал, комментируя итоги переговоров по просьбе корреспондента ТАСС, американский политолог и философ Пол Гренье.

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"В нынешних обстоятельствах сам факт проведения встречи и возобновления нормального человеческого общения - весьма существенное достижение", - указал специалист. "Это выглядит невероятно скромно, но это шаг в правильном направлении", - добавил он.

Перейдя далее к анализу выступления Трампа в Варшаве, Гренье констатировал, что оно было выдержано в "хантингтоновской цивилизационной терминологии". Имеется в виду Сэмюел Хантингтон, автор книги "Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка", обосновавший концепцию многополярного мира после окончания холодной войны.

"Если команда Белого дома реально верит в то, что она провозгласила о мировых цивилизациях, то это может иметь колоссальные долгосрочные последствия для политики США, выходящие по своему значению далеко за рамки того, что произошло на встрече Трампа и Путина", - подчеркнул Гренье.

Конечно, само по себе это еще не означает "готовности США приспосабливаться к многополярному миру", - предупредил он. Но все же, если оценки искренние, это "открывает возможность более рационального разговора о геополитике более сложного и многообразного мира - то есть более сложного, чем представляется американским последователям универсализма в духе Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы", - добавил специалист.

Критика в адрес Трампа

В прошлый четверг Трамп произнес в польской столице, по определению Белого дома, "речь в защиту западной цивилизации". Политические и идеологические противники действующего президента США восприняли это выступление весьма критически. В частности, политолог Молли Маккью утверждала, что оно было созвучно российским подходам, представляющимся ей неприемлемыми.

"Говорилось не о ценностях, а о "цивилизации", не об альянсах, а о "суверенитете", не о правах меньшинств, а о правах большинства, основанных на концепции "традиционных ценностей", - писала она на страницах журнала "Политико". - Все это были центральные тезисы речи Трампа в Варшаве, пестревшей антилиберальными кодовыми словами, призванными дать нужный сигнал единомышленникам и в то же время не раздражать потенциальных критиков. Трамп выступал поборником риторики и идей, которые ранее тщательно взращивал Путин, и которых придерживаются некоторые из советников самого Трампа".

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