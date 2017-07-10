ЦИК Киргизии зарегистрировал 18 кандидатов на должность президента

БИШКЕК, 10 июля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Заявления о выдвижении кандидатами в президенты Киргизии в Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике поступили от 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центризбиркоме страны.

"Очередное заявление получено от политической партии "Адам укугу", которая во время съезда приняла решение выдвинуть кандидатом Турсунбека Акуна", - отметили в ЦИК. По словам ее сотрудников, бывший уполномоченный по правам человека республики Акун и его однопартийцы предоставили в ведомство все необходимые для выдвижения документы. В общей сложности, по данным ЦИК, пятнадцать претендентов на главный государственный пост являются самовыдвиженцами, остальные были выдвинуты в ходе съездов политических партий.

Между тем, пропрезидентская Социал-демократическая партия Киргизстана (СДПК) со своим кандидатом пока официально не определилась. Этот вопрос, как ожидается, будет решен во время намеченного на 15 июля съезда СДПК. Ранее политсовет партии объявил о намерении выдвинуть кандидатом нынешнего премьер-министра республики Сооронбая Жээнбекова.

Регистрация кандидатов в президенты республики начнется в августе. До этого времени они обязаны будут собрать 30 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, сдать экзамен на знание киргизского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около 15 тыс. долларов). Нынешний президент страны Алмазбек Атамбаев не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.