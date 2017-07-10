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Министру экономики Турции запретили въезд в Австрию

Международная панорама
10 июля, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В австрийском МИД отметили, что посещение Нихатом Зейбекчи мероприятий, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции, представляло бы "угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Австрия запретила министру экономики Турции Нихату Зейбекчи въезд на территорию страны для участия в мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Австрии.

"Я могу подтвердить, что министр иностранных дел [Себастьян] Курц действительно запретил министру экономики Турции въезд в страну", - сказал представитель МИД. По его словам, посещение турецким министром подобных мероприятий представляло бы "угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии".

Ранее также правительство Нидерландов заявило, что считает нежелательным приезд в страну вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша для участия в аналогичных памятных мероприятиях. Тюркеш должен был выступить с речью в конгресс-центре в городе Апелдорн.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и в Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения.

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