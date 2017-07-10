Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. МИД КНР сделал представление США в связи с ошибкой пресс-службы Белого дома в написании должности председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По моей информации, китайская сторона сделала представление США. Американская сторона выразила сожаление в связи с этой технической ошибкой и исправила ее", - сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. По ее итогам Белый дом опубликовал заявление, в котором Си Цзиньпин был назван "председателем Китайской республики" (такое самоназвание использует Тайвань).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана, потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Пекин считает остров одной из провинций Китая, Россия признает Тайвань неотъемлемой частью КНР.