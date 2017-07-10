Порошенко пообещал сначала "отработать реформы", а потом подать заявку в НАТО

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко на заседании Комиссии Украина-НАТО пообещал генсеку Йенсу Столтенбергу сначала "отработать программу реформ", а лишь затем подать заявку на вступление в альянс.
"Наш приоритет - интеграция в евроатлантическое пространство с целью получения членства в НАТО, но это не значит, что мы немедленно будем подавать заявку, это значит, что нам нужно отработать программу реформ, программу сотрудничества для достижения стандартов, и тут нам нужна помощь и сотрудничество с партнерами по НАТО, мы готовы к этому", - сказал он.