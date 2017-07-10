Столтенберг подтвердил необходимость выполнения "Минска-2" по Украине в полном объеме

Трубе не помеха: поставки американского газа не составят конкуренции "Газпрому"Экономика и бизнес 10 июля, 12:29
Шестаков: проблемы банка "Югра" не повлияют на развитие самбо и деятельность FIASСпорт 10 июля, 12:24
Депутат Ковалев: парламентарии ОБСЕ тщетно ждут от делегации РФ "покаяния"Политика 10 июля, 12:16
ЦБ опроверг сообщения о возможном запрете автопереводов с карт "Мир"Экономика и бизнес 10 июля, 12:14
Программу инфраструктурной ипотеки представят осеньюЭкономика и бизнес 10 июля, 12:06
Медведев: СКА хотел подписать с Ковальчуком долгосрочный контрактСпорт 10 июля, 12:05
Бахмутов: Ночная хоккейная лига пока не подписывала новое соглашение с банком "Югра"Спорт 10 июля, 12:00
Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си ЦзиньпинаМеждународная панорама 10 июля, 11:51
Дознавателей военной полиции при приеме на службу будут проверять на "детекторе лжи"Армия и ОПК 10 июля, 11:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские соглашения по урегулированию ситуации по Украине должны быть полностью реализованы.
"Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, а ОБСЕ должно получить полный безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - сказал генсек на заседании комиссии Украина-НАТО.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.