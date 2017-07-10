Минобороны Латвии заявило об отсутствии ресурсов на введение обязательного призыва в армию

РИГА, 10 июля. /ТАСС/. Латвия не имеет необходимых ресурсов - ни финансирования, ни инфраструктуры, ни инструкторов, - чтобы ввести обязательный воинский призыв. Об этом в понедельник заявил министр обороны республики Раймондс Бергманис.

"Во-первых, это финансово сложно. Во-вторых, у нас нет для этого инфраструктуры. И в третьих, у нас чисто физически нет инструкторов для обучения", - сказал он в эфире Латвийского радио.

По его словам, на данный момент на повестке дня минобороны стоит много других важных вопросов, которые требуют огромных ресурсов, поэтому направить их на введение обязательного призыва в армию "сейчас невозможно и не время".

Не видит необходимости в введении обязательной воинской повинности и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонидс Калныньш. "Для такого огромного проекта, как возобновление обязательного воинского призыва, необходимо политическое решение. И если такое политическое решение будет принято, то оно сразу же влечет за собой необходимость решить проблемы с ресурсами и, в первую очередь, с огромными финансовыми ресурсами. На сегодняшний день и в ближайшем будущем я не вижу возможности, где можно было бы взять эти огромные финансовые ресурсы, чтобы вложить их в развитие обязательного воинского призыва", - сказал он в понедельник в интервью Латвийскому телевидению.

"Для этого нужно построить новую инфраструктуру, сформировать инструкторский состав, необходимо приобрести огромное количество экипировки, одежды, оружия, амуниции. Это означает, что есть два пути - или найти необходимое для этого финансирование в размере свыше €100 млн, или отнять эти деньги у уже реализующихся проектов, что однозначно будет тормозить развитие НВС", - добавил Калныньш.

Cпикер Сейма (парламента) Латвии Инара Мурниеце ранее заявила, что необходимо возобновить дискуссии по вопросу введения в стране обязательной воинской повинности, что уже сделали соседние Литва и Эстония. Против этой инициативы помимо Бергманиса и Калныньша также выступил премьер-министр Марис Кучинскис.