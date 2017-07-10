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Тиллерсон посетит Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию

Международная панорама
10 июля, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Вероятной целью поездки госсекретаря США является поиск решения дипломатического конфликта между Катаром и группой арабских стран, отмечает агентство Reuters

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию для встречи с лидерами арабских стран Персидского залива. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США.

Визит начинается в понедельник и будет продолжаться четыре дня. Вероятной целью поездки госсекретаря США является поиск решения дипломатического конфликта между Катаром и группой арабских стран, включающей Саудовскую Аравию, полагает Reuters.

В минувший четверг американское дипломатические ведомство сообщило, что в понедельник, 10 июля, Тиллерсон должен прибыть с визитом в Кувейт.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Кувейт предпринимает попытки выступить посредником в разрешении дипломатического конфликта.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". После этого бойкотировавшие Катар страны приняли решение продолжить оказывать политическое и экономическое давление на Катар, пока он не изменит свою политику.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
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Тиллерсон, Рекс
Страны
Катар Кувейт Саудовская Аравия
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