Германия на саммите G20 отозвала аккредитации 32 журналистов

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Власти Германии отозвали аккредитации 32 журналистов, которые были зарегистрированы для освещения саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, девять корреспондентов лишились права находиться на месте проведения саммита при попытке пройти в пресс-центр. "Еще по 23 людям было принято решение отозвать аккредитацию, но они не появлялись в пресс-центре", - добавил он.

О том, что властям приходится лишать корреспондентов права освещать саммит, сообщало 8 июля Ведомство по уголовным делам ФРГ. В качестве обоснования власти назвали возникшие "сомнения из-за сведений, полученных силами безопасности". Решения принимались Ведомством по уголовным делам совместно с Федеральным ведомством печати и МВД.