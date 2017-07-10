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Германия на саммите G20 отозвала аккредитации 32 журналистов

Международная панорама
10 июля, 13:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, июля. /ТАСС

Девять из них лишились права освещать мероприятие непосредственно при попытке пройти в пресс-центр

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БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Власти Германии отозвали аккредитации 32 журналистов, которые были зарегистрированы для освещения саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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По его словам, девять корреспондентов лишились права находиться на месте проведения саммита при попытке пройти в пресс-центр. "Еще по 23 людям было принято решение отозвать аккредитацию, но они не появлялись в пресс-центре", - добавил он.

О том, что властям приходится лишать корреспондентов права освещать саммит, сообщало 8 июля Ведомство по уголовным делам ФРГ. В качестве обоснования власти назвали возникшие "сомнения из-за сведений, полученных силами безопасности". Решения принимались Ведомством по уголовным делам совместно с Федеральным ведомством печати и МВД.

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