Президент Монголии принял присягу и официально вступил в должность

УЛАН-БАТОР, 10 июля. /ТАСС/. Избранный 7 июля пятый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принес в понедельник присягу перед депутатами Великого государственного хурала, главой Конституционного суда и членами правительства. Об этом сообщает агентство МОНЦАМЭ.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Монголии уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Монголии, защищать суверенитет и независимость государства, верно служить народу", - заявил он, держа правую руку на конституции.

После принесения присяги новоизбранный президент заявил, что намерен "работать над снижением уровня бедности и созданием новых рабочих мест для граждан Монголии". "Я готов внимательно выслушать мнения граждан страны, буду уважать национальные интересы Монголии и восстанавливать экономику, а также расширять потенциал промышленного сектора, обеспечивать экологический баланс государства", - сказал Баттулга.

Пятый президент Монголии пообещал, что положит начало "новой эре в области спорта, развитию внешних связей страны и расширению дружеских отношений с Китаем и Россией по всем направлениям". "Монголия станет страной с развитой национальной промышленностью", - подчеркнул он.

Халтмаагийн Баттулга был избран президентом Монголии на выборах 7 июля этого года, заручившись поддержкой 50,6% избирателей. Срок президентских полномочий в соответствии с конституцией Монголии составит четыре года. Агентство отмечает, что президент России Владимир Путин первым поздравил Баттулгу с избранием на пост главы Монголии.