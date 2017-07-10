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Вучич пригласил Эрдогана посетить Сербию

Международная панорама
10 июля, 13:26 UTC+3 СТАМБУЛ 10, июля. /ТАСС

По словам президента Сербии, это важно для восстановления дружбы между народами двух стран

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СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Сербию хотя бы на три дня для восстановления дружбы между народами. Об этом он рассказал в понедельник, выступая на пленарной сессии мирового нефтяного конгресса.

"Мы хотели бы вас пригласить посетить нашу страну - извините, что я напрямую все это высказываю, - остаться более чем на три дня в Сербии, потому что тогда мы смогли бы повторно восстановить нашу дружбу, намного лучшим образом. Это важно для региональной стабильности, мира и спокойствия для всех наших народов", - сказал он.

Кроме того, Вучич также подчеркнул, что "Сербия ожидает того, что одна из ниток "Турецкого потока" пройдет через Сербию и западно-балканские страны". "Такая возможность представляет интерес для Сербии и других стран региона", - отметил он.

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Персоны
Вучич, Александар Эрдоган, Реджеп Тайип
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Турция Сербия
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