Вучич пригласил Эрдогана посетить Сербию

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СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Сербию хотя бы на три дня для восстановления дружбы между народами. Об этом он рассказал в понедельник, выступая на пленарной сессии мирового нефтяного конгресса.
"Мы хотели бы вас пригласить посетить нашу страну - извините, что я напрямую все это высказываю, - остаться более чем на три дня в Сербии, потому что тогда мы смогли бы повторно восстановить нашу дружбу, намного лучшим образом. Это важно для региональной стабильности, мира и спокойствия для всех наших народов", - сказал он.
Кроме того, Вучич также подчеркнул, что "Сербия ожидает того, что одна из ниток "Турецкого потока" пройдет через Сербию и западно-балканские страны". "Такая возможность представляет интерес для Сербии и других стран региона", - отметил он.