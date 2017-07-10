Эмиграция из Литвы в I полугодии 2017 года выросла на 33%

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ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Экономическая эмиграция из Литвы на Запад продолжает расти.
Согласно обнародованным в понедельник данным Департамента статистики, за первые шесть месяцев текущего года страну покинуло 31,7 тыс. человек, что на 33% больше, чем за тот же период годом ранее.
Согласно статистическому ведомству, самый большой поток выехавших зафиксирован в январе и феврале. Эти цифры соответственно составили 7 тыс. и 9,4 тыс. человек. По мнению экспертов, это было обусловлено двумя обстоятельствами. Первое из них связано с намерением осесть в Великобритании до ее выхода из ЕС. В этой стране насчитывается более 200 тыс. выходцев из Литвы - самая большая община новой (после провозглашения независимости) волны эмиграции.
Вторая причина связана с тем, что люди, которые, возможно, уехали из Литвы раньше, поспешили декларировать в начале года свой отъезд, чтобы не платить налог по обязательному медицинскому страхованию.
По разным оценкам, за 27 лет независимости Литву покинуло 700-800 тыс. человек. Политики признают, что эмиграция выросла до уровня национальной проблемы и стала вызовом национальной безопасности. Эмиграцию в Литве привыкли считать городами. Выезд за январь-июнь 31,7 тыс. человек равнозначен населению Мажейкяй - восьмого по величине города страны.
Население Литвы составляет 2,9 млн человек.