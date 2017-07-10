Британский суд отверг утверждения о незаконности поставок вооружений Саудовской Аравии

Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 10 июля, 15:22
Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал УимблдонаСпорт 10 июля, 15:18
Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску РосприроднадзораСибирь 10 июля, 15:14
Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистамиМеждународная панорама 10 июля, 15:12
Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона ЕвролигиСпорт 10 июля, 15:08
Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах РоссииВ стране 10 июля, 15:04
В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младшийПолитика 10 июля, 15:02
Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лицЭкономика и бизнес 10 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона в понедельник отверг утверждения о том, что правительство Великобритании действовало незаконно, не воспрепятствовав поставкам британских вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Press Association.
Истцом в деле выступила общественная организация Campaign Against Arms Trade ("Кампания против торговли оружием"), которая утверждала, что направляемые Эр-Рияду британские истребители и бомбы используются властями Саудовской Аравии в вооруженном конфликте в Йемене, который привел к гуманитарной катастрофе. Организация полагала, что в создавшейся ситуации министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс обязан был приостановить действие существующих экспортных лицензий на продажу этой ближневосточной державе вооружений и военной техники и перестать выдавать новые разрешения на торговлю оружием с данной страной.
Суд изучил секретные документы по делу, которые не могли быть обнародованы по соображениям безопасности, и пришел к выводу, что они дополнительно подтверждают, что решение Фокса не препятствовать торговле оружием с Эр-Риядом было рациональным. Campaign Against Arms Trade уже выразила разочарование решением суда и заявила о намерении подать на него апелляцию.
Противостояние между правительственными силами и мятежниками (хуситами и сторонниками бывшего президента Али Абдаллы Салеха) продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015 года в страну вторглись силы коалиции во главе с Саудовской Аравией. Как 23 июня 2017 года информировала официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, с момента вторжения коалиции в йеменский вооруженный конфликт погибли около 5 тыс. гражданских лиц и более 8,5 тыс. были ранены. Campaign Against Arms Trade, в свою очередь, утверждает, что жертвами войны в Йемене стали более 10 тыс. человек.
С тех пор, как возглавляемая Эр-Риядом коалиция стала принимать участие в этом конфликте, Великобритания выдала лицензии на торговлю оружием с Саудовской Аравией на сумму более 3,3 млрд фунтов стерлингов (4,25 млрд долларов).