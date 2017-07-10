Британский суд отверг утверждения о незаконности поставок вооружений Саудовской Аравии

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона в понедельник отверг утверждения о том, что правительство Великобритании действовало незаконно, не воспрепятствовав поставкам британских вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Press Association.

Истцом в деле выступила общественная организация Campaign Against Arms Trade ("Кампания против торговли оружием"), которая утверждала, что направляемые Эр-Рияду британские истребители и бомбы используются властями Саудовской Аравии в вооруженном конфликте в Йемене, который привел к гуманитарной катастрофе. Организация полагала, что в создавшейся ситуации министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс обязан был приостановить действие существующих экспортных лицензий на продажу этой ближневосточной державе вооружений и военной техники и перестать выдавать новые разрешения на торговлю оружием с данной страной.

Суд изучил секретные документы по делу, которые не могли быть обнародованы по соображениям безопасности, и пришел к выводу, что они дополнительно подтверждают, что решение Фокса не препятствовать торговле оружием с Эр-Риядом было рациональным. Campaign Against Arms Trade уже выразила разочарование решением суда и заявила о намерении подать на него апелляцию.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками (хуситами и сторонниками бывшего президента Али Абдаллы Салеха) продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015 года в страну вторглись силы коалиции во главе с Саудовской Аравией. Как 23 июня 2017 года информировала официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, с момента вторжения коалиции в йеменский вооруженный конфликт погибли около 5 тыс. гражданских лиц и более 8,5 тыс. были ранены. Campaign Against Arms Trade, в свою очередь, утверждает, что жертвами войны в Йемене стали более 10 тыс. человек.

С тех пор, как возглавляемая Эр-Риядом коалиция стала принимать участие в этом конфликте, Великобритания выдала лицензии на торговлю оружием с Саудовской Аравией на сумму более 3,3 млрд фунтов стерлингов (4,25 млрд долларов).