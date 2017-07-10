Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британский суд отверг утверждения о незаконности поставок вооружений Саудовской Аравии

Международная панорама
10 июля, 14:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

Истцом в деле выступила организация Campaign Against Arms Trade, которая утверждала, что направляемые Эр-Рияду британские истребители и бомбы используются в вооруженном конфликте в Йемене

Поделиться
Материал из 1 страницы
Высокий суд Лондона

Высокий суд Лондона

© AP Photo/Tim Ireland

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона в понедельник отверг утверждения о том, что правительство Великобритании действовало незаконно, не воспрепятствовав поставкам британских вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Press Association.

Истцом в деле выступила общественная организация Campaign Against Arms Trade ("Кампания против торговли оружием"), которая утверждала, что направляемые Эр-Рияду британские истребители и бомбы используются властями Саудовской Аравии в вооруженном конфликте в Йемене, который привел к гуманитарной катастрофе. Организация полагала, что в создавшейся ситуации министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс обязан был приостановить действие существующих экспортных лицензий на продажу этой ближневосточной державе вооружений и военной техники и перестать выдавать новые разрешения на торговлю оружием с данной страной.

Суд изучил секретные документы по делу, которые не могли быть обнародованы по соображениям безопасности, и пришел к выводу, что они дополнительно подтверждают, что решение Фокса не препятствовать торговле оружием с Эр-Риядом было рациональным. Campaign Against Arms Trade уже выразила разочарование решением суда и заявила о намерении подать на него апелляцию.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками (хуситами и сторонниками бывшего президента Али Абдаллы Салеха) продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015 года в страну вторглись силы коалиции во главе с Саудовской Аравией. Как 23 июня 2017 года информировала официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, с момента вторжения коалиции в йеменский вооруженный конфликт погибли около 5 тыс. гражданских лиц и более 8,5 тыс. были ранены. Campaign Against Arms Trade, в свою очередь, утверждает, что жертвами войны в Йемене стали более 10 тыс. человек.

С тех пор, как возглавляемая Эр-Риядом коалиция стала принимать участие в этом конфликте, Великобритания выдала лицензии на торговлю оружием с Саудовской Аравией на сумму более 3,3 млрд фунтов стерлингов (4,25 млрд долларов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
2
На Керченском мосту началась укладка асфальта
3
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
4
Песков: у России не было и нет военнослужащих на Украине
5
Источник: показ постановки Серебренникова "Нуреев" перенесли по распоряжению Мединского
6
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
7
Банк "Югра". Досье
Темы дня
Реклама