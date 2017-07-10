Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистами

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БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Глава МВД Германии Томас де Мезьер приравнял радикально настроенных демонстрантов, устроивших в Гамбурге массовые беспорядки, к исламистам и неонацистам. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине.
"Это не активисты или противники G20, как их пытаются представить в левом лагере, а отвратительные радикальные экстремисты, как и неонацисты или исламские террористы", - сказал он. "Любая попытка оправдать смешна на фоне большого количества пострадавших полицейских и нанесенного ущерба", - добавил глава МВД.