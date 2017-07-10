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Во время G20 в Гамбурге пострадали 500 полицейских

Международная панорама
10 июля, 15:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, июля. /ТАСС

По словам главы МВД Германии Томаса де Мезьера, двое из них остаются в больнице

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БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Около 500 полицейских пострадали в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге при столкновениях с демонстрантами. Об этом заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

По его данным, "пострадали примерно 500 полицейских, из которых 118 - представители федеральной полиции". "На данный момент, только двое из них остаются в больнице", - добавил министр, подводя итоги действий правоохранительных органов во время саммита G20.

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Саммит G20 в Гамбурге
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