Во время G20 в Гамбурге пострадали 500 полицейских

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Около 500 полицейских пострадали в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге при столкновениях с демонстрантами. Об этом заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

По его данным, "пострадали примерно 500 полицейских, из которых 118 - представители федеральной полиции". "На данный момент, только двое из них остаются в больнице", - добавил министр, подводя итоги действий правоохранительных органов во время саммита G20.