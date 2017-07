Никто не хочет уступать: что нужно знать о предстоящей встрече Трампа и Макрона

Президент США посетит Францию с официальным двухдневным визитом 13-14 июля. Дата выбрана не случайно: Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп посетят военный парад в честь Дня взятия Бастилии, самого важного государственного праздника Франции, а также отметят 100-летие вступления США в Первую мировую войну на стороне антигерманской коалиции.

Об отношениях между Трампом и Макроном, плане визита и темах, которые они могут затронуть – в материале ТАСС.

Эксперты по рукопожатию

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, несмотря на большую разницу в возрасте (71 год и 39 лет, соответственно) и политических взглядах, имеют много общего. Трамп – умеренно-правый традиционалист, Макрон – центрист. Оба стали президентами в 2017 году, выделялись среди своих соперников по президентской гонке своей энергичной манерой ведения кампании и сумели склонить избирателей на свою сторону.

Макрон занял Елисейский дворец 14 мая. Это означает, что ко Дню взятия Бастилии его президентский стаж составит всего два месяца. Тем не менее, за это время Макрон успел уже трижды встретиться с Трампом лично: на саммите НАТО в Бельгии, G7 в Италии и G20 в Германии.

Первая встреча запомнилась примечательным казусом: в Брюсселе два президента вместо обычного рукопожатия на протяжении нескольких секунд давили друг другу руки до "белых костяшек".

Как позже рассказал Макрон, этим он хотел показать американскому президенту, что не собирается "делать уступки, даже символические". Несмотря на этот инцидент, растиражированный в ведущих мировых СМИ, глава американской администрации Шон Спайсер отметил, что после личной беседы на саммите НАТО между Трампом и Макроном установились хорошие отношения.

Их, судя по всему, не испортила даже реакция Макрона на решение американского президента о выходе из Парижского соглашения по климату. Президент Франции тонко подшутил над Трампом, выступив на английском языке с призывом поддержать Парижское соглашение по климату под лозунгом "Сделаем нашу планету вновь великой" ("Make our Planet Great Again"), что было прямой отсылкой к предвыборному слогану Трампа "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again).

Что запланировано

В официальном заявлении Белого дома говорится, что президент Трамп "собирается подтвердить крепкие узы дружбы Америки с Францией". Главы двух государств продолжат наращивать партнерство в сфере борьбы с терроризмом и в экономике.

Известно, что в первый день президент Трамп посетит американское военное кладбище в комунне Сюрен к западу от Парижа и пообедает с Макроном в ресторане Jules Verne на Эйфелевой башне. Официальная двухсторонняя встреча пройдет в Елисейском дворце.

Во второй день президенты будут наблюдать за военным парадом в честь "национального праздника номер один", причем американские военнослужащие также примут в нем участие.

Как сообщает Radio France Internationale (RFI), в небе над Парижем пролетят два истребителя F-22 Raptor и шесть истребителей F-16 ВВС США.

Острые темы

Пожалуй, самыми тяжелыми для обсуждения станут две темы: ситуация вокруг Катара и судьба Парижского соглашения по климату.

Макрон занимает активную миротворческую позицию по катарскому кризису. Он успел переговорить с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Хасаном Роухани и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Посыл для всех был одинаков: Франция поддержит все возможные инициативы для снижения напряженности.

Позиция Трампа здесь несколько иная. Американский президент в открытую заявил, что Катар "исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне", тем самым фактически заняв сторону арабских соседей Катара в разразившемся конфликте.

Намного более обсуждаемое разногласие Трампа и Макрона – климат. Макрон не теряет надежду на то, чтобы убедить Трампа отказаться от своих планов о выходе из Парижского соглашения.

Парижское соглашение Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. 1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения.

"Я никогда не отказываюсь от надежды убедить, потому что я считаю, что это долг... это часть моего характера", - заявил французский президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Однако, как показал саммит G20 в Гамбурге и выпущенное по его результатам коммюнике, в котором принимается "к сведению решение США выйти из Парижского соглашения", убедить Трампа будет не так просто.

При этом директор Национального экономического совета при президенте США Гэри Кон считает, что в вопросе глобального изменения климата Трамп и Макрон "имеют несколько иные взгляды на то, как достичь конечной цели, но... конечная цель [у них] одна и та же".

Под конечной целью Кон подразумевал улучшение экологии на планете. Но как утверждает сам Трамп, ради этой цели он не собирается жертвовать рабочими местами американских граждан, закрывая производства и сворачивая вредящую атмосфере добычу энергоресурсов.

Что думают о визите во Франции

Несмотря на столь высокий жест Макрона в отношении Трампа (приглашение, приуроченное к столь важному для французов празднику), далеко не все во Франции рады визиту американского президента.

Особенно "отличился" в своей оценке лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Господина Трампа вовсе не ждут на празднике 14 июля. Четырнадцатое июля это праздник свободы французов. Трамп – жестокий человек, ему там нечего делать Жан-Люк Меланшон

Меланшон, впрочем, отражает взгляды лишь крайне левого электората.

По мнению экс-министра транспорта Франции Доминика Бюссеро, визит Трампа будет "честью для Франции".

Александр Мосесов