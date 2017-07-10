Генсек ООН одобрил договоренность РФ, Иордании и США по Сирии

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достигнутую Россией, Иорданией и США договоренность о создании зоны деэскалации на юге Сирии и принятии мер по улучшению там гуманитарной ситуации. Как заявил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, это соглашение является значительным шагом в направлении прекращения насилия в стране.

"Это - значительный шаг в направлении сокращения насилия и расширении гуманитарного доступа в Сирии в соответствии со стремлением к цели достижения всеобъемлющего, общенационального режима прекращения огня, одобренного несколькими резолюциями Совета Безопасности", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

По его словам, несмотря на достижение договоренности, генсек ООН призывает все стороны уважать право всех сирийцев на получение убежища за пределами своей страны, пока на ее территории не будут созданы "условия для безопасного и достойного возвращения". Дюжаррик напомнил, что ООН в настоящий момент работает над возобновлением межсирийских переговоров, в связи с чем генеральный секретарь призывает все стороны "удвоить усилия по поиску политического решения сирийского конфликта".

7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 сообщил, что Россия, США и Иордания договорились о создании в Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Она включает в себя три самых южных региона страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Эс-Сувейду.