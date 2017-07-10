Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границу

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украина введет биометрический контроль для иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Речь идет об усилении контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", - заявил президент.

По словам Порошенко, сбор биометрических данных позволит "усилить возможности для борьбы с терроризмом", а само решение "найдет поддержку в обществе".

"Мы отведем достаточно времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не почувствовали каких-либо неудобств", - добавил президент, потребовав от министра внутренних дел обеспечить все основные пункты пересечения границы были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.