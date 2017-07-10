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СМИ: Макрон и Трамп решили пообедать вместе в ресторане на Эйфелевой башне

Международная панорама
10 июля, 18:12 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, июля. /ТАСС

На следующий день президент США будет присутствовать на военном параде на Елисейских полях

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ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп пообедают вместе 13 июля в ресторане "Жюль Верн" на втором этаже Эйфелевой башни, где подаются блюда кухни знаменитого мэтра Алена Дюкасса. Об этом сообщил в понедельник журнал Paris Match.

Французский лидер пригласил своего коллегу в Париж по случаю Национального праздника (Дня взятия Бастилии). Американской администрации французской стороной был передан обширный список ресторанов, в которых мог бы пройти обед двух президентов. В Вашингтоне остановили выбор именно на Эйфелевой башни, "видимо учтя ее популярность и символичность", отмечает Paris Match.

Обычно на двоих обед в ресторане обходится в €950. 

Из ресторана на парад

На следующий день после обеда в "Жюль Верне" Дональд Трамп будет присутствовать на военном параде на Елисейских полях. Он займет место почетного гостя в президентской трибуне. Она устанавливается в центре площади Согласия, рядом с обелиском и всего в нескольких десятках метров по здания посольства США.

В этом году в военном параде, проводимом 14 июля в день национального праздника Франции, принимают участие 190 представителей трех родов войск США. Это связано с тем, что ровно 100 лет назад войска США приняли участие в боях Первой мировой войны на территории Европы.

10 июля американские солдаты и офицеры уже провели на Елисейских полях репетицию своего прохождения во главному проспекту Парижа. 

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Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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