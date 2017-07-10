СМИ: Макрон и Трамп решили пообедать вместе в ресторане на Эйфелевой башне

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ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп пообедают вместе 13 июля в ресторане "Жюль Верн" на втором этаже Эйфелевой башни, где подаются блюда кухни знаменитого мэтра Алена Дюкасса. Об этом сообщил в понедельник журнал Paris Match.
Французский лидер пригласил своего коллегу в Париж по случаю Национального праздника (Дня взятия Бастилии). Американской администрации французской стороной был передан обширный список ресторанов, в которых мог бы пройти обед двух президентов. В Вашингтоне остановили выбор именно на Эйфелевой башни, "видимо учтя ее популярность и символичность", отмечает Paris Match.
Обычно на двоих обед в ресторане обходится в €950.
На следующий день после обеда в "Жюль Верне" Дональд Трамп будет присутствовать на военном параде на Елисейских полях. Он займет место почетного гостя в президентской трибуне. Она устанавливается в центре площади Согласия, рядом с обелиском и всего в нескольких десятках метров по здания посольства США.
В этом году в военном параде, проводимом 14 июля в день национального праздника Франции, принимают участие 190 представителей трех родов войск США. Это связано с тем, что ровно 100 лет назад войска США приняли участие в боях Первой мировой войны на территории Европы.
10 июля американские солдаты и офицеры уже провели на Елисейских полях репетицию своего прохождения во главному проспекту Парижа.