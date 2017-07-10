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Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в страну

Международная панорама
10 июля, 18:19 UTC+3

Александр Турчинов заявил, что граждане РФ должны заранее предоставить в МИД необходимые данные

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© Алексей Павлишак/ТАСС

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украина с 1 января 2018 года вводит для граждан России, желающих посетить страну, предварительную регистрацию.

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Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"То есть, гражданин РФ, который имеет желание прибыть на Украину, должен предварительно быть зарегистрирован и предоставить в МИД необходимые данные", - сказал он после заседания СНБО.

Кроме того, по его словам, дано поручение Совбеза ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые уже находятся на территории Украины.

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