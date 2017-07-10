Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в страну

Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в странуМеждународная панорама 10 июля, 18:19
"У нас нет стратегии, и мы проигрываем": почему не прекращается война в АфганистанеМеждународная панорама 10 июля, 18:15
Порошенко предложил направить более $115 млн на закупку вооруженияМеждународная панорама 10 июля, 18:05
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболеванияОбщество 10 июля, 18:01
Все спокойно: проблемы банка "Югра" не вызвали паники в российских регионахЭкономика и бизнес 10 июля, 17:40
УВЗ планирует получить 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК в 2017 годуЭкономика и бизнес 10 июля, 17:29
Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границуМеждународная панорама 10 июля, 17:22
Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" состоится в 11 разНовости партнеров 10 июля, 17:21
Виноделы Севастополя хотят увеличить площадь виноградников и создать единый брендВ стране 10 июля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украина с 1 января 2018 года вводит для граждан России, желающих посетить страну, предварительную регистрацию.
Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
"То есть, гражданин РФ, который имеет желание прибыть на Украину, должен предварительно быть зарегистрирован и предоставить в МИД необходимые данные", - сказал он после заседания СНБО.
Кроме того, по его словам, дано поручение Совбеза ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые уже находятся на территории Украины.