США разместили в Литве для участия в учениях ЗРК Patriot

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ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot развернут в Литве для участия в международных учениях подразделений противовоздушной обороны НАТО Tobruq Legacy - 2017. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
"Дислокация Patriot демонстрирует твердость обязательств США по обеспечению безопасности Литвы и высокую степень готовности по оперативной переброске в регион стратегических сил", - отметило ведомство.
В ходе учений Tobruq Legacy, которые пройдут с 11 по 22 июля, намечена отработка взаимодействия наземных подразделений ПВО союзников по НАТО и уточнение командных и контрольных процедур.
"Тем самым участники маневров проверят готовность к возможным сценариям коллективной обороны", - утверждало военное ведомство.
Учения одновременно проводятся в Литве, Румынии и Чехии. В Литве в них участвуют около 500 военнослужащих и 30 систем ПВО Великобритании, Латвии, Польши и США.