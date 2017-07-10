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США разместили в Литве для участия в учениях ЗРК Patriot

Международная панорама
10 июля, 18:44 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 10, июля. /ТАСС

Учения пройдут с 11 по 22 июля

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ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot развернут в Литве для участия в международных учениях подразделений противовоздушной обороны НАТО Tobruq Legacy - 2017. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

"Дислокация Patriot демонстрирует твердость обязательств США по обеспечению безопасности Литвы и высокую степень готовности по оперативной переброске в регион стратегических сил", - отметило ведомство.

В ходе учений Tobruq Legacy, которые пройдут с 11 по 22 июля, намечена отработка взаимодействия наземных подразделений ПВО союзников по НАТО и уточнение командных и контрольных процедур.

"Тем самым участники маневров проверят готовность к возможным сценариям коллективной обороны", - утверждало военное ведомство.

Учения одновременно проводятся в Литве, Румынии и Чехии. В Литве в них участвуют около 500 военнослужащих и 30 систем ПВО Великобритании, Латвии, Польши и США.

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