СНБО Украины поручил расширить список санкций относительно физических и юридических лиц РФ

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил соответствующим службам подготовить предложения по расширению санкционного списка в отношении физических и юридических лиц России. Об этом в понедельник заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"СНБО сделано несколько протокольных поручений. Первое поручение дано кабинету министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку. Оно касается внесения в ближайшее время предложений на СНБО относительно расширения санкционного списка", - отметил Турчинов.

Он уточнил, что санкции коснутся физических и юридических лиц РФ. "Как только предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных, специальных, экономических и других санкций относительно физических и юридических лиц", - заверил секретарь СНБО.

Турчинов пояснил, что такое решение "связано с тем, что и США, и ЕС приняли решения относительно введения санкций против РФ". "Мы не можем не учитывать этой инициативы наших стратегических партнеров", - подчеркнул он в этой связи.