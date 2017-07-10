Активистам Greenpeace предъявили обвинения за участие в акции против политики Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Обвинения четырем активистам организации Greenpeace, участвовавшим в акции протеста против политики президента США Дональда Трампа в вопросах защиты окружающей среды, предъявлены в федеральном окружном суде в Чикаго. Как сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP), в минувшую пятницу они вывесили на фасаде небоскреба Trump Tower в Чикаго полотнище размером 30 метров на 9 метров с изображением Земли и словами "Сопротивляться" и "Защищать".

В отношении двоих задержанных, по данным газеты Chicago Tribune, выдвинуты обвинения в нанесении ущерба частной собственности, в отношении двух других - в совершении опасных действий. Дела еще двух участников акции будут рассмотрены позднее.

Федеральный судья, проводивший первые слушания по этому делу, постановил, что обвиняемые обязаны носить электронные браслеты и им запрещено посещать небоскреб Trump Tower. Дата следующих слушаний по делу пока не определена.

Трамп объявил 1 июня, что США выходят из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Участники этого соглашения условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. Трамп считает, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.