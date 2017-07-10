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Премьер-министр Ирака объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

Международная панорама
10 июля, 19:54 UTC+3

Хейдар аль-Абади сообщил телеканалу "Ас-Сумария", что "великая победа Ирака ковалась героями, многие из которых погибли или были ранены в ходе боев"

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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Иракский город Мосул, более трех лет удерживаемый террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), полностью освобожден. Об окончательной победе над террористами во втором по величине городе страны объявил в понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади.

"Великая победа Ирака ковалась героями, многие из которых погибли или были ранены в ходе боев", - приводит его слова телеканал "Ас-Сумария".

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Премьер Ирака объявил о победе над ИГ в Мосуле

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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