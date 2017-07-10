Правозащитники подали в суд на Трампа в связи с работой Комиссии по нарушениям на выборах

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Правозащитники из Американского союза гражданских свобод подали в понедельник в суд округа Колумбия на президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и Комиссию по расследованию нарушений на выборах в США в связи с отсутствием, по их мнению, прозрачности в работе комиссии и нарушением законодательства при ее создании. Об этом говорится в 31-страничном исковом заявлении организации, размещенном в базе данных суда.
В нем отмечается, что "ответчики нарушили" законодательство по созданию консультативных комитетов. "Вице-президент Пенс и комиссия уже нарушили... и продолжают нарушать обязательные требования по свободному доступу и прозрачности [деятельности комиссии], - говорится в иске. - Комиссия уже провела свое первое заседание, которое не было открытым, проводилось без каких-либо публикаций для всеобщего сведения [по итогам заседания], а также без своевременного уведомления для [правительственного вестника] Federal Register".
Работа комиссии, сформированной в мае решением Трампа для борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня, подверглась критике в связи с запросом у штатов информации о проголосовавших в прошлом году на всеобщих выборах зарегистрированных избирателях. Правозащитники также считают такой запрос противоречащим американскому законодательству.
В мае Трамп подписал указ о формировании двухпартийной комиссии, призванной разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах. Члены данной структуры ищут пути борьбы с "неподобающей регистрацией" избирателей, "ненадлежащим голосованием, мошеннической регистрацией" лиц, выдающих себя за имеющих право голоса, "мошенническим голосованием и подавлением голосования", пояснили ранее в Белом доме. Руководит работой комиссии вице-президент США Майкл Пенс.
Структура должна представить президенту соответствующий доклад, в котором будут обозначены сильные и слабые стороны избирательной системы США. Деятельность комиссии будет прекращена через 30 дней после того, как она предоставит главе государства отчет.