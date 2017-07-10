Глава МИД Австрии хочет вместе с президентом РФ избавить Европу от блокового мышления

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз и президент России Владимир Путин должны вместе избавиться от блокового мышления в Европе. Об этом заявил во вторник министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Я бы хотел, чтобы он [Путин] и мы, как Европейский союз, постарались вновь избавиться от блокового мышления на нашем континенте", - сказал Курц во время программы "Летние беседы" на австрийском телеканале Puls 4 в ответ на вопрос ведущей, что он думает о Владимире Путине.

В то же время Курц назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель "самой могущественной женщиной в Европе", а президента США Дональда Трампа "сильнейшим в мире мужчиной, но, к сожалению, очень непредсказуемым".

Темой программы стала подготовка Курца в качестве председателя Австрийской народной партии и кандидата на кресло канцлера к парламентским выборам в Австрии осенью этого года. Ранее подобные беседы в эфире телеканала уже состоялись с действующим канцлером Австрии Кристианом Керном и главой Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе.

В Австрии на 15 октября намечены досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента). Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте на них развернется между действующим канцлером и председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и главой МИД и председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Именно Курц инициировал досрочное голосование, в связи с чем правительственная коалиция социал-демократов и консерваторов сложит свои полномочия уже этой осенью вместо 2018 года. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава "свободников" Хайнц-Кристиан Штрахе.

Стоит отметить, что рейтинг популярности Курца в глазах австрийского избирателя растет в последнее время невероятными темпами, главным образом за счет его призывов полностью ограничить потоки нелегальных мигрантов в Европу и закрыть австрийские границы в случае эскалации миграционного кризиса.