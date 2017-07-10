Докладчик комиссии парламента Бразилии призвал предъявить Темеру обвинения в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. /ТАСС/. Докладчик комиссии по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии, депутат Сержиу Цвейтер призвал коллег поддержать идею о предъявлении президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции. Соответствующее заявление содержится в документе, который был зачитан в понедельник перед законодателями.

"На данный момент имеются серьезные и достаточные признаки, требующие рекомендовать предъявление обвинений. То, что мы получили, требует расследования", - сказал Цвейтер в речи, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд (ФВС) страны. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Однако перед тем как вопрос будет вынесен на рассмотрение пленума палаты, его обсудит парламентская комиссия по конституции и правосудию. Решение о прекращении процесса против президента или о его продолжении будет вынесено пленумом нижней палаты.

Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений парламентом займет несколько недель.

26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в ФВС с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Глава государства считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении политик назвал их "художественным вымыслом".