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Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект

Международная панорама
10 июля, 23:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

При этом, по мнению администрации президента США, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает санкции в отношении Ирана и России, включенные в законопроект, находящийся на рассмотрении Конгресса, однако Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт.

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"Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции", - ответил он на вопрос журналистки, собирается ли Белый дом поддержать включенные в законопроект санкции против Ирана и России. Тем не менее, по его словам, "нынешний черновик документа выглядит так, что он не получит поддержку ни демократов, ни республиканцев".

В середине июня Сенат принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.

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Ситуация вокруг Ирана Санкции в отношении России
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