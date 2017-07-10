Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает санкции в отношении Ирана и России, включенные в законопроект, находящийся на рассмотрении Конгресса, однако Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт.
"Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции", - ответил он на вопрос журналистки, собирается ли Белый дом поддержать включенные в законопроект санкции против Ирана и России. Тем не менее, по его словам, "нынешний черновик документа выглядит так, что он не получит поддержку ни демократов, ни республиканцев".
В середине июня Сенат принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.
Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.