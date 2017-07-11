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NBC: комитет Сената США проведет разбирательство из-за встречи сына Трампа с юристом из РФ

Международная панорама
11 июля, 0:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

По данным источника телекомпании, сенаторы проявили интерес к данному делу, потому что нашли противоречия в пояснениях, представленных ранее Дональдом Трампом-младшим

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Комитет по разведке Сената Конгресса США выразил заинтересованность в том, чтобы узнать лично от сына президента США Дональда Трамп - младшего подробности его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на источник в данном сенатском комитете под председательством Ричарда Бэрра (республиканец, от штата Северная Каролина).

По данным источника телекомпании, сенаторы проявили интерес к данному делу, потому что нашли противоречия в пояснениях, представленных Трампом-младшим в минувшие выходные. В субботу он заявил, что встреча была мимолетной и затрагивала тему усыновления в США российских детей. В воскресенье сын главы государства уточнил, что дал согласие на встречу с российским юристом только из-за того, что ему обещали компрометирующую информацию об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Сын главы государства в понедельник заявил о готовности предоставить имеющуюся у него информацию законодателям в Сенате Конгресса США. Так он прокомментировал опубликованный ранее в газете The Hill материал. В нем приводились слова сенатора-республиканца Сюзан Коллинз, которая заявила, что членам спецкомитета по разведке Сената Конгресса США необходимо побеседовать с Трампом-младшим в связи с появлением данных о его контактах с Весельницкой.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США проводят разбирательства по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно расследование на эту тему ведет ФБР США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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