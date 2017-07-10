МИД Катара заявил о возможном выходе эмирата из состава ССАГПЗ

КАИР, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что его страна может выйти из состава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), если в течение трех дней четыре арабские страны не откажутся от требований, выдвинутых против Дохи. Об этом в понедельник сообщила газета Al-Watan.

По его информации, глава МИД Катара направил письмо в ССАГПЗ, в котором представил "условия Дохи". Они должны быть приняты Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом. Указывается, что речь идет об отказе требований этих стран к Дохе и снятии ограничений, введенных ими в отношении Дохи.

Если "условия Дохи" выполнены не будут, то, согласно заявлению главы катарского МИД, через три дня Катар направит официальный запрос в ССАГПЗ о прекращении своего членства в этой региональной организации, а также прекратит придерживаться соглашений, заключенных в рамках Совета сотрудничества, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у "четверки". На заседании в Каире бойкотировавшие Катар страны приняли решение продолжить оказывать политическое и экономическое давление на эмират, пока тот не изменит свою политику. Как заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, решение о дополнительных санкциях будет принято в подходящее время, следующая встреча квартета состоится в Манаме (Бахрейн), ее дата пока не определена.