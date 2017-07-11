Главы МИД стран ОБСЕ обсудят в Австрии решение военных конфликтов и борьбу с терроризмом

МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Около 30 министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) соберутся во вторник на неформальную встречу в австрийском городе Мауэрбах (федеральная земля Нижняя Австрия), чтобы обсудить пути решения военных конфликтов, борьбу с терроризмом и меры для преодоления миграционного кризиса.

Заседание организовано по инициативе министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца и станет площадкой для обмена мнениями по вопросам ситуации в сфере европейской безопасности, существующих угроз, а также улучшения диалога и укрепления доверия. Российскую сторону на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Диалог и кооперация

Мауэрбахская встреча пройдет под девизом "Создание доверия путем диалога и кооперации". Дипломаты европейских стран в штаб-квартире ОБСЕ в австрийской столице считают, что непринужденная атмосфера неформальной дискуссии должна в первую очередь способствовать сближению позиций западных государств ОБСЕ и России с ее единомышленниками и союзниками на востоке по многим ключевым вопросам, которые в последнее время вызывают разногласия.

Как отмечает австрийское председательство, "министерская встреча организована в контексте серьезного кризиса в европейской безопасности". В рамках встречи запланировано проведение двух отдельных рабочих групп.

Первая будет посвящена теме борьбы с насильственным экстремизмом и радикализацией, которые порождают терроризм. Вторая - так называемому структурированному диалогу вокруг вызовов и рисков в регионе ОБСЕ. Последняя, по замыслу австрийских дипломатов, должна способствовать разрядке напряженности в отношениях между НАТО и Россией и привести к большей транспарентности в военной активности сторон и стабильности ситуации в Европе в целом.

Украинский кризис

ОБСЕ за время конфликта на Украине стала единственной площадкой, на которой идет активный обмен мнениями о ситуации в этой стране и предпринимаются основные попытки для урегулирования кризиса. В последнее время обострилась обстановка вокруг работы наблюдателей на Украине, которые все чаще подвергаются опасности.

Как рассказал ТАСС заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, наблюдатели зафиксировали с 1 января до настоящего времени 45 погибших и 216 раненых среди мирного населения в результате обострения напряженности на востоке Украины.

Среди причин "наблюдающейся нестабильности" Хуг назвал "применение и отказ сторон отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение, близкое размещение вооруженных сил и формирований друг к другу".

В целом, по его словам, возросли и угрозы в отношении СММ, а опасные инциденты стали происходить еще чаще после подрыва автомобиля миссии и гибели одного из наблюдателей. Он подчеркнул, что ситуация может взорваться любой момент, и обратил внимание на то, что стороны, несмотря на призывы к разминированию, продолжают минировать новые территории в Донбассе. В то же время СММ ожидает, что Киев и Донбасс начнут реагировать на отчеты наблюдателей и добросовестного выполнять каждую достигнутую договоренность.

Трудности в ОБСЕ

За полгода австрийского председательства ОБСЕ столкнулась с немалым количеством трудностей. Постоянный совет ОБСЕ 1 июня после многомесячного согласования смог принять бюджет организации на 2017 год. С наступлением 1 июля ОБСЕ продолжила работу без действующего генерального секретаря. Полномочия бывшего генсека Ламберто Занньера истекли, а новый административный глава еще не назначен, поскольку страны-участницы до сих пор не пришли к консенсусу по новой кандидатуре.

Процесс назначения генсека зависит от 57 государств-участников, которые должны прийти к консенсусному решению. На пост генсека были выдвинуты бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер, постпред Белоруссии при ОБСЕ Елена Купчина, бывший министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкка Канерва, бывший еврокомиссар Штефан Фюле. Наблюдатели считают, что наибольшие шансы стать новым генсеком у Гремингера.

Между тем без своих руководителей работают Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, поскольку страны ОБСЕ не могут определиться с кандидатами и прийти к компромиссу. По мнению Занньера, такая ситуация наглядно демонстрирует раскол в организации.

Неформальная министерская встреча ОБСЕ не является традиционным мероприятием. В 2016 году с инициативой проведения заседания в таком формате выступила Германия во время своего председательства, еще ранее такая неформальная встреча проводилась лишь во время председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Обычно министры собираются один раз в год в декабре на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщало австрийское председательство, в текущем году оно пройдет в Вене 7-8 декабря и ее главными темами также станут вопросы безопасности, борьба с терроризмом, урегулирование конфликта на Украине, контроль над вооружениями.