В Японии вступил в силу закон о наказании за подготовку к преступлениям

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Закон, подразумевающий введение ответственности за подготовку, а не осуществление преступлений, во вторник вступил в Японии в силу. По заявлениям правительства, эта законодательная норма, касающаяся 277 правонарушений, необходима для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, однако оппозиция и правозащитники опасаются, что закон может привести к злоупотреблениям и нарушениям со стороны властей.

Закон предусматривает наказание от двух до пяти лет тюрьмы для тех, кто уличен в практической подготовке к ряду преступлений, в том числе актов терроризма, в составе организованных групп. Речь идет о сборе с такой целью оружия, финансовых средств или материалов, предварительном изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата заложников, угона транспортных средств с пассажирами, однако касается и ряда преступлений, которые, по мнению наблюдателей, не имеют отношения к организованной преступности, например, нарушения авторских прав.

По мнению правящей Либерально-демократической партии, новый документ необходим, поскольку он позволит существенно усилить меры безопасности в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. "Терроризм стал общемировой угрозой, экстремисты могут нанести удар где угодно. Осознавая, что терроризм представляет реальную опасность, мы должны усилить меры по противодействию ему в преддверии таких событий, как Олимпиада", - говорилось в одном из ее заявлений.

Оппозиционные партии Японии во главе с Демократической партией выступали категорически против законопроекта, окончательно принятого 15 июня. По мнению председателя партии Рэнхо Мурата, новый закон позволяет сделать объектом слежки все население страны. Она также высказывала опасения по поводу того, что чрезмерно размытые формулировки в законопроекте могут создать условия для злоупотреблений со стороны представителей власти.

Критика в адрес документа звучала и из-за границы. Специальный докладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи направил письмо японскому премьеру, в котором отмечал, что закон может привести к необоснованным ограничениям прав граждан. В свою очередь бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предупредил, что его принятие может стать началом новой волны массовой слежки в Японии.

Однако недовольство оппозиции вызвало не только содержание документа, но и то, каким образом правящая коалиция буквально продавила процесс его принятия. Процесс обсуждения в верхней палате был сокращен, в частности, было пропущено голосование в комитете, после чего законопроект сразу вынесли на голосование. Подобная практика обхода комитетов, не нарушающая законов, в японском парламенте применяется крайне редко. Оппозиция и некоторые представители общественности были недовольны тем, что такой серьезный документ был принят без тщательного, по их мнению, обсуждения.