Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии вступил в силу закон о наказании за подготовку к преступлениям

Международная панорама
11 июля, 0:27 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, июля. /ТАСС

Закон предусматривает наказание от двух до пяти лет тюрьмы для тех, кто уличен в практической подготовке к ряду преступлений, в том числе актов терроризма, в составе организованных групп

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Закон, подразумевающий введение ответственности за подготовку, а не осуществление преступлений, во вторник вступил в Японии в силу. По заявлениям правительства, эта законодательная норма, касающаяся 277 правонарушений, необходима для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, однако оппозиция и правозащитники опасаются, что закон может привести к злоупотреблениям и нарушениям со стороны властей.

Закон предусматривает наказание от двух до пяти лет тюрьмы для тех, кто уличен в практической подготовке к ряду преступлений, в том числе актов терроризма, в составе организованных групп. Речь идет о сборе с такой целью оружия, финансовых средств или материалов, предварительном изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата заложников, угона транспортных средств с пассажирами, однако касается и ряда преступлений, которые, по мнению наблюдателей, не имеют отношения к организованной преступности, например, нарушения авторских прав.

По мнению правящей Либерально-демократической партии, новый документ необходим, поскольку он позволит существенно усилить меры безопасности в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. "Терроризм стал общемировой угрозой, экстремисты могут нанести удар где угодно. Осознавая, что терроризм представляет реальную опасность, мы должны усилить меры по противодействию ему в преддверии таких событий, как Олимпиада", - говорилось в одном из ее заявлений.

Оппозиционные партии Японии во главе с Демократической партией выступали категорически против законопроекта, окончательно принятого 15 июня. По мнению председателя партии Рэнхо Мурата, новый закон позволяет сделать объектом слежки все население страны. Она также высказывала опасения по поводу того, что чрезмерно размытые формулировки в законопроекте могут создать условия для злоупотреблений со стороны представителей власти.

Критика в адрес документа звучала и из-за границы. Специальный докладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи направил письмо японскому премьеру, в котором отмечал, что закон может привести к необоснованным ограничениям прав граждан. В свою очередь бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предупредил, что его принятие может стать началом новой волны массовой слежки в Японии.

Однако недовольство оппозиции вызвало не только содержание документа, но и то, каким образом правящая коалиция буквально продавила процесс его принятия. Процесс обсуждения в верхней палате был сокращен, в частности, было пропущено голосование в комитете, после чего законопроект сразу вынесли на голосование. Подобная практика обхода комитетов, не нарушающая законов, в японском парламенте применяется крайне редко. Оппозиция и некоторые представители общественности были недовольны тем, что такой серьезный документ был принят без тщательного, по их мнению, обсуждения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
3
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
4
Южный военный округ: Агеев не мог подписать контракт с ВС РФ за четыре дня
5
Белый дом: власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
7
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
Темы дня
Реклама