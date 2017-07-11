США, Кувейт и Великобритания призвали Катар и бойкотирующие эмират страны к диалогу

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 июля. /ТАСС/. Кувейт, США и Великобритания призвали Катар и разорвавшие с эмиратом дипотношения арабские страны к диалогу для скорейшего урегулирования кризиса в Персидском заливе. Об этом говорится в трехстороннем заявлении, принятом по итогам визита в эмират госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает во вторник агентство KUNA.

"Государство Кувейт, США, Великобритания призвали все стороны [конфликта] к скорейшему сдерживанию нынешнего кризиса в регионе и выработке решения для него в самое ближайшее время посредством диалога", - говорится в тексте. В этой связи Лондон и Вашингтон заявили о полной поддержке посреднических усилий эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в решении кризиса.

В прошедших в Эль-Кувейте переговорах по урегулированию ситуации в Катаре приняли участие глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Сидвел, с кувейтской стороны - глава МИД шейх Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах и государственный министр по делам кабинета и министр информации шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

Ранее Тиллерсона принял шейх Сабах, по приглашению которого шеф американской дипломатии прибыл в эмират.

В Кувейте глава Госдепа США начал свое первое ближневосточное турне с начала кризиса между Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, с другой, который продолжается больше месяца. Из эмирата он направится в Катар и Саудовскую Аравию, где обсудит с руководством аравийских монархий сложившуюся в регионе ситуацию.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.