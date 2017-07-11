Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены

Международная панорама
11 июля, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Американский лидер добавил, что США будут продолжать добиваться полного уничтожения террористической группировки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что дни террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии сочтены, и Вашингтон будет продолжать добиваться ее полного уничтожения. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

"Мы добились огромного успеха в противостоянии с ИГ - больше за последние шесть месяцев, нежели чем за годы, прошедшие с того момента, когда ИГ стала главной угрозой. Победа в Мосуле, городе, в котором ИГ когда-то провозгласила свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что ее дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГ", - подчеркнул Трамп.

Он поздравил "премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади, иракские силы безопасности и всех иракцев с их победой над террористами, которые являются врагами цивилизованных людей".

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции был задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывала авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.

Смотрите также

Тиллерсон после победы над ИГ в Мосуле заявил, что "еще предстоит много работы"

Россия рассчитывает, что взятие Мосула поможет восстановлению целостности Ирака

Премьер-министр Ирака объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

Сирия поздравила Ирак с победой над террористами в Мосуле

Макрон: Франция продолжит оказывать военную поддержку Ираку и после взятия Мосула

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
3
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
4
Южный военный округ: Агеев не мог подписать контракт с ВС РФ за четыре дня
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
7
Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
Темы дня
Реклама