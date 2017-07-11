Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что дни террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии сочтены, и Вашингтон будет продолжать добиваться ее полного уничтожения. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

"Мы добились огромного успеха в противостоянии с ИГ - больше за последние шесть месяцев, нежели чем за годы, прошедшие с того момента, когда ИГ стала главной угрозой. Победа в Мосуле, городе, в котором ИГ когда-то провозгласила свой так называемый халифат, свидетельствует о том, что ее дни в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГ", - подчеркнул Трамп.

Он поздравил "премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади, иракские силы безопасности и всех иракцев с их победой над террористами, которые являются врагами цивилизованных людей".

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции был задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывала авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.