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WP: администрация США прекратила поиски нового здания для штаб-квартиры ФБР

Международная панорама
11 июля, 2:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Сейчас спецслужба занимает здание, которое носит имя Эдгара Гувера - директора ФБР, работавшего в этой должности почти полвека

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Материал из 1 страницы
Здание Эдгара Гувера

Здание Эдгара Гувера

© AP Photo/Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа прекратила поиски нового здания для штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, власти прекратили длившиеся более десятилетия поиски новой штаб-квартиры для ФБР вместо "полуразваливающегося здания Эдгара Гувера" в центре столицы на Пенсильвания-авеню. Такое решение последовало после долгих попыток как со стороны нынешней, так и предыдущей администраций уговорить Конгресс США поддержать выделение около $2 млрд  на план переноса штаб-квартиры ФБР в один из пригородов столицы и последующей продажи старого здания компании-застройщику. Как отмечает издание, о решении властей будет объявлено во вторник утром.

Сейчас спецслужба США формально занимает здание, которое носит имя Эдгара Гувера - директора ФБР, работавшего в этой должности почти полвека. На деле же штаб-квартира пребывает в ужасном техническом состоянии, отмечает издание. Ее конструкции изношены, а ремонт давно не проводился. В связи с этим сотрудники спецслужбы работают в филиалах в пригородах Вашингтона.

Полная модернизация здания, по оценкам СМИ, обошлась бы в $1,7 млрд и заняла бы 14 лет.

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