Перу отозвала своего посла из Эквадора из-за строительства стены на границе двух стран

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Перу отозвали своего посла в Эквадоре Уго Отеро для консультаций из-за продолжающегося строительства стены на границе двух стран. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте перуанского министерства иностранных дел.

"Это решение было принято в связи с тем, что правительство Эквадора возводит стену как часть так называемого парка Линеаль с правой стороны Международного канала Сарумильи, несмотря на просьбы Перу остановить работы. Данное строительство представляет собой нарушение 21-го пункта базового соглашения, являющегося частью Соглашений Бразилиа от 1998 года, в рамках которого Эквадор обязался освободить 10-метровую полосу с правой стороны канала для того, чтобы обе страны могли заниматься поддержанием там порядка и чистоты", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Перу считают, что возведение стены может изменить уровень воды в реке Сарумилья, по которой проходит граница двух стран, и увеличить риск наводнений. В свою очередь эквадорские власти, напротив, рассматривают строительство такого объекта как способ защититься от стихии, а также приостановить поток контрабанды. "Эквадор считает диалог действенным способом преодолеть любые разногласия между братскими народами и поэтому повторяет, что готов и открыт к немедленному обсуждению этих вопросов", - сообщил МИД Эквадора в ответ на заявление своих коллег из Перу.

На протяжении XX века между Перу и Эквадором периодически вспыхивал конфликт из-за пограничных территорий. Кито оспаривал участок границы в районе истока Амазонки, который не был демаркирован Протоколом Рио-де- Жанейро после войны 1942 года. Территориальные разногласия неоднократно приводили к вооруженным столкновениям.

В 1995 году масштабные бои на границе угрожали перерасти в войну между двумя южноамериканскими государствами. После прекращения огня начались переговоры о мирном урегулировании конфликта при посредничестве стран - гарантов Протокола Рио-де-Жанейро - Аргентины, Бразилии, США и Чили. Мирное соглашение между Перу и Эквадором было заключено только 26 октября 1998 в бразильской столице Бразилиа.