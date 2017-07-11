Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Перу отозвала своего посла из Эквадора из-за строительства стены на границе двух стран

Международная панорама
11 июля, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Эквадорские власти рассматривают строительство такого объекта как защиту от наводнений и контрабанды

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Перу отозвали своего посла в Эквадоре Уго Отеро для консультаций из-за продолжающегося строительства стены на границе двух стран. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте перуанского министерства иностранных дел.

Галерея
10 фото

Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга

"Это решение было принято в связи с тем, что правительство Эквадора возводит стену как часть так называемого парка Линеаль с правой стороны Международного канала Сарумильи, несмотря на просьбы Перу остановить работы. Данное строительство представляет собой нарушение 21-го пункта базового соглашения, являющегося частью Соглашений Бразилиа от 1998 года, в рамках которого Эквадор обязался освободить 10-метровую полосу с правой стороны канала для того, чтобы обе страны могли заниматься поддержанием там порядка и чистоты", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Перу считают, что возведение стены может изменить уровень воды в реке Сарумилья, по которой проходит граница двух стран, и увеличить риск наводнений. В свою очередь эквадорские власти, напротив, рассматривают строительство такого объекта как способ защититься от стихии, а также приостановить поток контрабанды. "Эквадор считает диалог действенным способом преодолеть любые разногласия между братскими народами и поэтому повторяет, что готов и открыт к немедленному обсуждению этих вопросов", - сообщил МИД Эквадора в ответ на заявление своих коллег из Перу.

На протяжении XX века между Перу и Эквадором периодически вспыхивал конфликт из-за пограничных территорий. Кито оспаривал участок границы в районе истока Амазонки, который не был демаркирован Протоколом Рио-де- Жанейро после войны 1942 года. Территориальные разногласия неоднократно приводили к вооруженным столкновениям.

В 1995 году масштабные бои на границе угрожали перерасти в войну между двумя южноамериканскими государствами. После прекращения огня начались переговоры о мирном урегулировании конфликта при посредничестве стран - гарантов Протокола Рио-де-Жанейро - Аргентины, Бразилии, США и Чили. Мирное соглашение между Перу и Эквадором было заключено только 26 октября 1998 в бразильской столице Бразилиа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Перу Эквадор
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
3
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
4
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
5
Белый дом: власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах
6
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
Темы дня
Реклама