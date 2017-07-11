В Венесуэле убит кандидат в члены Конституционной ассамблеи

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кандидат в члены Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Хосе Луис Ривас Арангурен был убит в понедельник в штате Арагуа. Об этом сообщил сайт радиостанции Union Radio. Трагедия произошла в муниципалитете Хирардот.
Убийца смог скрыться с места происшествия. Власти приступили к расследованию обстоятельств совершения преступления. Сведений о возможных мотивах нападения обнародовано не было.
По данным властей, в cостав КА войдут немногим более 540 человек. Большую часть - порядка 365 человек - выберут по территориальному принципу, меньшую - около 170 - изберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.
Решение президента Николаса Мадуро созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, вызвало несогласие генерального прокурора Луисы Ортеги Диас и нескольких членов Верховного суда.
С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили резолюции Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли уже не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.