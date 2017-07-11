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Протестующие в Сан-Паулу сожгли куклу, изображающую президента Бразилии

Международная панорама
11 июля, 3:14 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 11, июля. /ТАСС

Участники акции также требовали отставки Мишела Темера в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в коррупции

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /ТАСС/. Манифестанты, которые выступают против политики президента Бразилии Мишела Темера, сожгли изображающую этого политика куклу. Кадры произошедшего показал в понедельник телеканал Globo.

Акция состоялась в городе Сан-Паулу на проспекте Паулиста - одной из центральных магистралей этого мегаполиса. Ее участники требовали отставки Темера в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в коррупции и проведения досрочных прямых президентских выборов. Сейчас митинг, который был организован профсоюзами и общественными движениями левой идеологии, уже завершился.

26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Глава государства считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении политик назвал их "художественным вымыслом".

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия - инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

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