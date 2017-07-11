Офицер армии США задержан по подозрению в связях с ИГ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащий армии США был задержан на территории американского штата Гавайи по подозрению в оказании материальной помощи боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР).

Как сообщается, 34-летний офицер пехотной дивизии Икайка Кан был задержан в субботу, 8 июля. Американские военные более года вели расследование в его отношении.