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Офицер армии США задержан по подозрению в связях с ИГ

Международная панорама
11 июля, 3:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Американские военные более года вели расследование в его отношении

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащий армии США был задержан на территории американского штата Гавайи по подозрению в оказании материальной помощи боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР).

Как сообщается, 34-летний офицер пехотной дивизии Икайка Кан был задержан в субботу, 8 июля. Американские военные более года вели расследование в его отношении.

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