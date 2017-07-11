ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Катар и Саудовскую Аравию 11-12 июля с целью обсудить решение ситуации вокруг Катара. Об этом сообщила в понедельник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь планирует посетить Доху 11 июля и Джидду 12 июля с целью встретиться с руководством [обеих стран]", - отмечается в заявлении.

Науэрт также напомнила о том, что Тиллерсон посетил в понедельник Кувейт, чтобы "обсудить продолжающиеся усилия по решению спора стран Персидского залива".

В прошедших в Эль-Кувейте переговорах по урегулированию ситуации в Катаре приняли участие госсекретарь США, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Сидвел, глава кувейтского МИД шейх Сабах аль-Халед аль- Хамад ас-Сабах и государственный министр по делам кабинета и министр информации шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас- Сабах.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.