Конгрессмен внес поправку, запрещающую Трампу тратить средства Пентагона на свой бизнес

"Известия": в России могут появиться ГОСТы на драгоценные камниЭкономика и бизнес 11 июля, 6:19
NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФМеждународная панорама 11 июля, 6:11
"Известия": штаб по реформированию системы вывоза мусора создали на базе МинстрояОбщество 11 июля, 5:42
Конгрессмен внес поправку, запрещающую Трампу тратить средства Пентагона на свой бизнесМеждународная панорама 11 июля, 5:28
WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниямЭкономика и бизнес 11 июля, 5:18
Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ групп по киберугрозамМеждународная панорама 11 июля, 5:05
AP: США подготовили проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против КНДРМеждународная панорама 11 июля, 3:52
Тиллерсон призвал участников кризиса в Персидском заливе к диалогуМеждународная панорама 11 июля, 3:21
Джоан Роулинг пригласили в Россию, чтобы оценить детдомаКультура 11 июля, 2:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ и критик администрации США Тед Лью внес в Палату представителей Конгресса поправку для проекта оборонного бюджета на 2018 год (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС), которая запрещает американскому президенту Дональду Трампу и его семье использовать средства Пентагона для каких-либо предпринимательских целей. Об этом говорится в опубликованном на его сайте заявлении.
Поправка требует, чтобы средства министерства обороны "не использовались для ведения предпринимательской деятельности, включая покупку гостиничных номеров или конференц-залов, с любым предприятием, принадлежащим или в значительной степени контролируемым президентом или членом семьи президента". Запрет также распространяется на трастовые фонды.
Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также распорядился консолидировать все его компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом он не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересов остальных членов семьи.