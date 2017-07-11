Конгрессмен внес поправку, запрещающую Трампу тратить средства Пентагона на свой бизнес

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ и критик администрации США Тед Лью внес в Палату представителей Конгресса поправку для проекта оборонного бюджета на 2018 год (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС), которая запрещает американскому президенту Дональду Трампу и его семье использовать средства Пентагона для каких-либо предпринимательских целей. Об этом говорится в опубликованном на его сайте заявлении.

Поправка требует, чтобы средства министерства обороны "не использовались для ведения предпринимательской деятельности, включая покупку гостиничных номеров или конференц-залов, с любым предприятием, принадлежащим или в значительной степени контролируемым президентом или членом семьи президента". Запрет также распространяется на трастовые фонды.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также распорядился консолидировать все его компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом он не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересов остальных членов семьи.