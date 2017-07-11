Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венесуэле в ходе протестов пострадали десятки человек

Международная панорама
11 июля, 5:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Как сообщила администрация района Чакао в Каракасе, медицинская помощь была оказана 25 манифестантам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 30 человек пострадали в Венесуэле в понедельник в ходе антиправительственных манифестаций, организуемых оппозицией. Как сообщила администрация района Чакао в Каракасе, медицинская помощь была оказана 25 манифестантам. Еще семеро бойцов Национальной гвардии, по данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, пострадали при подрыве самодельного взрывного устройства в столичном районе Альтамира.

В городе Валенсия в штате Карабобо огнестрельные ранения получили двое участников манифестации, еще один - 16-летний подросток - был убит. Об этом сообщила электронная версия газеты El Nacional. Представители оппозиции обвинили в случившемся бойцов Нацгвардии. Ожидается, что по факту гибели юноши будет возбуждено уголовное дело.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч были задержаны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниям
3
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
4
Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФ
7
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
Темы дня
Реклама