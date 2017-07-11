В Венесуэле в ходе протестов пострадали десятки человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 30 человек пострадали в Венесуэле в понедельник в ходе антиправительственных манифестаций, организуемых оппозицией. Как сообщила администрация района Чакао в Каракасе, медицинская помощь была оказана 25 манифестантам. Еще семеро бойцов Национальной гвардии, по данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, пострадали при подрыве самодельного взрывного устройства в столичном районе Альтамира.

В городе Валенсия в штате Карабобо огнестрельные ранения получили двое участников манифестации, еще один - 16-летний подросток - был убит. Об этом сообщила электронная версия газеты El Nacional. Представители оппозиции обвинили в случившемся бойцов Нацгвардии. Ожидается, что по факту гибели юноши будет возбуждено уголовное дело.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч были задержаны.