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Лукашенко: Белоруссии надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене

Международная панорама
11 июля, 10:32 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июля. /ТАСС

Президент Белоруссии подчеркнул, что "без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие"

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МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед внешнеполитическим ведомством республики более масштабно и наступательно заявлять о стране на мировой арене.

"Современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и экономическую деятельность по-новому: более масштабно и наступательно, - заявил президент во вторник на совещании по приоритетам внешней политики. - Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене, активнее продвигать и защищать свои национальные интересы".

Он подчеркнул, что "без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие". "Если нет проектов, то нет эффективной работы", - сказал Лукашенко.

По его словам, современная обстановка в мире непростая, поэтому сейчас важно сконцентрировать внимание на решении ряда приоритетных задач. Среди них Лукашенко назвал повышение роли Белоруссии в мировой политике. "Все основания для этого у нас имеются <…>, определенный исторический опыт активной внешней политики у нас есть", - отметил президент.

Лукашенко также заявил, что сегодня ради укрепления авторитета страны необходимо "расширять круг деловых партнеров и надежных союзников". "Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними, - сказал он. - Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали и понимали, только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений". Президент считает, что Белоруссия это давно делает и многовекторность - один из приоритетов белорусской внешней политики.

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