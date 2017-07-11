СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"

ТАСС, 11 июля. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.

По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также о том, что в ближайшее время объявят имя "нового халифа".

Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

2 июля "Ас-Сумария" со ссылкой на источники в руководстве иракской провинции Найнава сообщил, что боевики ИГ в Ираке расправились с имамом, который во время молитвы упомянул о предполагаемой гибели аль-Багдади. Группа сторонников ИГ, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе города Мосул, убила имама Абу-Катиба, который входил в близкое окружение главаря группировки, обвинив его в "распространении крамолы" среди приверженцев аль-Багдади.