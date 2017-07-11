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США планируют продать Великобритании армейские бронемашины на сумму $1 млрд

Международная панорама
11 июля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Уведомление было направлено в Конгресс, у которого есть примерно месяц на то, чтобы рассмотреть эту сделку

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил продажу Великобритании 2747 американских армейских вездеходов JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) на общую сумму более $1 млрд. Об этом в понедельник сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности при министерстве обороны США.

Соответствующее уведомление было направлено в Конгресс, у которого есть примерно месяц на то, чтобы рассмотреть эту сделку. Если возражений со стороны законодателей не последует, то она будет считаться утвержденной.

"По предварительным оценкам, ее стоимость составит $1,035 млрд", - уточнило подразделение Пентагона, курирующее продажу вооружений другим странам. По его словам, бронемашины повышенной проходимости, выпускаемые компанией Oshkosh Defence, планируется поставить Вооруженным силам Великобритании в различном оснащении, в том числе пригодными для эксплуатации в условиях Арктики.

"Это соответствует внешней политике Соединенных Штатов и поможет их важному союзнику по НАТО укрепить свою безопасность, - отметили в агентстве. - Предполагаемая продажа позволит Великобритании улучшить свой парк легких боевых машин и расширит ее возможности по отражению нынешних и будущих угроз".

Армейские вездеходы JLTV пришли на смену военным внедорожникам Humvee, которые выпускала для американских Вооруженных сил компания AM General. В августе 2015 года корпорация Oshkosh, являющаяся одним из ведущих производителей грузовиков и спецтехники в США, выиграла тендер на поставку легких бронемашин для нужд Пентагона. В прошлом году JLTV стали поступать на вооружение американской морской пехоты и сухопутных сил. Новые машины считаются более надежными и удобными по сравнению со своими предшественницами и могут быть оснащены различными видами вооружений, в том числе пулеметами, гранатометами и противотанковыми управляемыми снарядами.

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