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Совет ЕС одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной

Международная панорама
11 июля, 12:33 UTC+3
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Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Все 28 стран-членов Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации ЕС - Украина. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"11 июля Совет принял решение завершить Соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза", - отмечается в документе.

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