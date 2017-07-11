Совет ЕС одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Все 28 стран-членов Евросоюза одобрили Соглашение об ассоциации ЕС - Украина. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"11 июля Совет принял решение завершить Соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза", - отмечается в документе.