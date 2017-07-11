Украинский суд запретил деятельность "Русского культурного центра" в Сумской области

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КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. На Украине запретили деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Сумского окружного суда.
"Окружной административный суд, рассмотрев административное дело по иску Главного территориального управления юстиции, удовлетворил требование о принудительной ликвидации "Русского культурного центра", - отметили в суде.
По данным пресс-службы, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.
При этом в суде не комментируют информацию о возможной связи этого дела с обысками, которые проводились в центре осенью 2016 года в рамках расследования преступлений, направленных на подрыв национальной безопасности Украины. Тогда в помещении "Русского культурного центра" нашли агитационные материалы, флаг Российской Федерации и около 700 георгиевских лент, а основатель центра был задержан.
В конце 2016 года во Львове была закрыта общественная организация "Общество друзей русской и украинской культур имени Пушкина". Тогда Хозяйственный суд постановил выселить организацию из помещения и передать его в коммунальную собственность города. Пушкинский центр работал во Львове с октября 1990 года.