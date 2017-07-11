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Что нужно знать о новых санкциях против России, обсуждаемых в Конгрессе США

Международная панорама
11 июля, 19:00 UTC+3

Палата представителей США в ближайшее время рассмотрит законопроект, который может ввести новые санкции в отношении России и одновременно усложнить возможность смягчения санкционного режима

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Zach Gibson

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В чем суть документа, который рассмотрят в палате представителей?

Речь идет о законопроекте Сената США S.722 под названием "Акт о противодействии дестабилизирующим действиям Ирана 2017 года".

Часть проекта, касающаяся России, предусматривает усиление и расширение санкционного режима в финансовом и нефтегазовом секторе. В частности, под запретом окажется кредитование попавших под санкции российских банков более чем на две недели, энергетических компаний — более чем на один месяц, а также крупные инвестиции в российские экспортные трубопроводы.

Законопроект также закрепит на законодательном уровне санкции, которые были введены на основании указов президента США Барака Обамы.

Кроме того, если президент захочет ослабить или частично снять санкции с российских компаний или частных лиц, согласно S.722 ему придется согласовывать это как с Сенатом, так и с палатой представителей.

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Что это означает для Белого дома?

Принятие такого законопроекта приведет к тому, что президент США Дональд Трамп лишится права единолично смягчать санкционный режим в отношении России.

Директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт по этому поводу отметил, что законопроект в нынешнем виде наносит серьезный вред "дипломатическим усилиям исполнительной власти" и "связывает руки" Трампу.

При этом новые санкции против России и Ирана, которые содержатся в законопроекте S.722, администрация Трампа поддерживает, заявил Шорт. 

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На какой стадии находится принятие законопроекта?

Сенат принял законопроект S.722 подавляющим количеством голосов (98 из 100) 15 июня. После этого он был направлен в палату представителей.

Однако его рассмотрение нижней палатой затянулось по технической причине. 

Согласно конституции США, законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть внесены и приняты именно палатой представителей.

Поэтому Сенат 30 июня переоформил свой законопроект с учетом конституционных требований и вновь направил его в нижнюю палату.

Это переоформление, а также празднование в США Дня независимости, привело к тому, что к моменту первой личной встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге документ так и не был одобрен Конгрессом.

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Что будет дальше?

В интервью телекомпании CNN старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам Бен Кардин выразил надежду на то, что палата представителей сможет приступить к обсуждению новых санкций до 16 июля.

Если нижняя палата Конгресса одобрит законопроект, он будет отправлен на подпись президенту Трампу.

Президент может наложить вето на законопроект, но, если обе палаты Конгресса повторно отдадут 2/3 голосов, он все же станет законом.

Александр Мосесов

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