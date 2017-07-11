Что нужно знать о новых санкциях против России, обсуждаемых в Конгрессе США

В чем суть документа, который рассмотрят в палате представителей?

Речь идет о законопроекте Сената США S.722 под названием "Акт о противодействии дестабилизирующим действиям Ирана 2017 года".

Часть проекта, касающаяся России, предусматривает усиление и расширение санкционного режима в финансовом и нефтегазовом секторе. В частности, под запретом окажется кредитование попавших под санкции российских банков более чем на две недели, энергетических компаний — более чем на один месяц, а также крупные инвестиции в российские экспортные трубопроводы.

Законопроект также закрепит на законодательном уровне санкции, которые были введены на основании указов президента США Барака Обамы.

Кроме того, если президент захочет ослабить или частично снять санкции с российских компаний или частных лиц, согласно S.722 ему придется согласовывать это как с Сенатом, так и с палатой представителей.